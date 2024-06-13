Проект нижегородской художницы вышел в финал фестиваля "ФормART" Культура и отдых

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

Эскиз нижегородской художницы Екатерины Парюшкиной вошел в число победителей отборочного этапа V сезона фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа "ФормART". Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО.

В этот раз все фестивальные работы посвящены Году семьи.

Профессиональным и художникам-любителям на выбор было предложено создать эскизы по пяти ключевым направлениям конкурса: "По-семейному", "История одной семьи", "Мой дом - моя крепость", "Герой моей семьи" и !Семья - как одна из высших ценностей российского общества".

Все эскизы в рамках фестиваля будут завершены к июлю. За процессом можно будет следить онлайн на сайте фестиваля. Лучше проекты определят в августе в Кирове. Победители получат денежные призы в размере от 100 до 200 тысяч рублей на дальнейшее развитие творчества.

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