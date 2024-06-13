Более 30 тысяч гостей посетили юбилейный фестиваль "Золотая хохлома" в Семёнове Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В минувшие выходные в Семёнове прошёл XX Международный фестиваль народных художественных промыслов "Золотая хохлома". Мероприятие посетили более 30 тысяч человек - в два раза больше, чем в прошлом. Об этом сообщили в нижегородском Минтуре.

В 2024 году фестиваль был организован в рамках федпроекта "Развитие туристической инфраструктуры" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и приурочено ко Дню народных художественных промыслов России.

Почётными гостями фестиваля стали председатель ЗСНО Евгений Люлин, министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, сенатор РФ Ольга Щетинина, депутат Госдумы Артём Кавинов и многие другие.

В ходе открытия фестиваля были отмечены выдающиеся представители отрасли народных художественных промыслов региона, которым вручили почётные дипломы губернатора Нижегородской области, грамоты министерства туризма и промыслов региона, благодарственные письма Заксобрания.

В числе награждённых оказались сотрудники АО "Хохломская роспись", ТД "Семёновская роспись", Семёновского индустриально-художественного техникума.

Евгений Люлин отметил, что за 20 лет фестиваль превратился из скромного местного события в масштабный международный: Семёнов в эти дни принимает гостей больше, чем насчитывается жителей.

"Семёнов являлся ложкарной столицей Российской империи, сегодняшние мастера сохранили эту преемственность и передают свой талант следующим поколениям", – отметил пспикер ЗСНО.

Стоит отметить, что впервые за 20 лет истории фестиваля на его ярмарке было представлено 49 предприятий народных художественных из 19 регионов нашей страны, а также 10 предприятий из Белоруссии.