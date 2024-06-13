Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
18 июня 2024 08:41  [31] Более 30 тысяч гостей посетили юбилейный фестиваль "Золотая хохлома" в Семёнове
17 июня 2024 11:39  [269] Заполярный драмтеатр покажет нижегородцам "Ополченский романс" Захара Прилепина
14 июня 2024 09:33  [391] Почти 50 нижегородских культурных проектов получат грантовую поддержку в 2024 году
13 июня 2024 15:05  [494] "Книжный парк" и "Точка Урбан" появятся в Нижнем Новгороде: Эн+ подвел итоги грантового конкурса "Города со знаком плюс"
13 июня 2024 13:12  [386] Нижегородские книги получили высокие оценки на фестивале "Красная площадь"
13 июня 2024 12:55  [400] Рабочий день его уже почти закончен: завершились съемки сериала "Комбинация" — премьера на Wink.ru приближается
12 июня 2024 20:43  [593] Участники Парада национальностей пронесли 100-метровый триколор по Б. Покровской
12 июня 2024 15:08  [520] Автомотопробег к 25-летию операции в Приштине против НАТО прошел в Нижнем Новгороде
12 июня 2024 12:53  [510] Арт-кластер "Таврида" открыл регистрацию на седьмой образовательный "Семейный заезд"
11 июня 2024 18:06  [445] Архивная выставка о Пушкине открылась в Большом Болдине
Культура и отдых

Более 30 тысяч гостей посетили юбилейный фестиваль "Золотая хохлома" в Семёнове

18 июня 2024 08:41  [31] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В минувшие выходные в Семёнове прошёл XX Международный фестиваль народных художественных промыслов "Золотая хохлома". Мероприятие посетили более 30 тысяч человек - в два раза больше, чем в прошлом. Об этом сообщили в нижегородском Минтуре.

В 2024 году фестиваль был организован в рамках федпроекта "Развитие туристической инфраструктуры" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и приурочено ко Дню народных художественных промыслов России.

Почётными гостями фестиваля стали председатель ЗСНО Евгений Люлин, министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, сенатор РФ Ольга Щетинина, депутат Госдумы Артём Кавинов и многие другие.

В ходе открытия фестиваля были отмечены выдающиеся представители отрасли народных художественных промыслов региона, которым вручили почётные дипломы губернатора Нижегородской области, грамоты министерства туризма и промыслов региона, благодарственные письма Заксобрания.

В числе награждённых оказались сотрудники АО "Хохломская роспись", ТД "Семёновская роспись", Семёновского индустриально-художественного техникума.

Евгений Люлин отметил, что за 20 лет фестиваль превратился из скромного местного события в масштабный международный: Семёнов в эти дни принимает гостей больше, чем насчитывается жителей.

"Семёнов являлся ложкарной столицей Российской империи, сегодняшние мастера сохранили эту преемственность и передают свой талант следующим поколениям", – отметил пспикер ЗСНО.

Стоит отметить, что впервые за 20 лет истории фестиваля на его ярмарке было представлено 49 предприятий народных художественных из 19 регионов нашей страны, а также 10 предприятий из Белоруссии.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
НХП Семенов Фестиваль
Поделиться:
Новости по теме
17 мая 2024 14:27  [972] Музей Городецкой росписи откроется в Нижегородской области
13 января 2024 11:22  [842] Фабрика "Хохломская роспись" создаст новую коллекцию предметов интерьера
05 декабря 2023 21:21  [1043] Фабрика "Хохломская роспись" перешла в собственность Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph