Участок улицы Родионова перекроют до августа Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Участок улицы Родионова в Нижнем Новгороде частично перекроют из-за прокладки теплотрассы с 21 июня до 30 июля. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Движение будет перекрыто в районе дома №45 по местному проезду.

"Объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам", - добавили в ведомстве.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, участок улицы Дунаева в Нижнем Новгороде будет перекрыт до июля.