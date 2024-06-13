Участок улицы Родионова перекроют до августа

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Участок улицы Родионова в Нижнем Новгороде частично перекроют из-за прокладки теплотрассы с 21 июня до 30 июля. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Движение будет перекрыто в районе дома №45 по местному проезду.
"Объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам", - добавили в ведомстве.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, участок улицы Дунаева в Нижнем Новгороде будет перекрыт до июля.
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