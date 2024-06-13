Восемь участков в Новом Доскино выставили на торги под ИЖС Экономика

Администрация Нижнего Новгорода выставила на аукцион восемь земельных участков в поселке Новое Доскино в Автозаводском районе для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Пять участков расположены на улице 32 линия. Площадь участков составляет 555 кв. метров, 856 кв. метров, 561 кв. метр, 564 кв. метра 557 кв. метров соответственно.

Начальная цена аукционов – от 158,1 тысячи рублей до 244,5 тысяч рублей.

Еще три участка находятся на улице 33 линия. Площадь первого из них составляет 529 кв. метров, второго - 479 кв. метров, а третьего - 652 кв. метра.

Начальная цена торгов варьируется от 136,8 тысяч рублей до 186,2 тысяч рублей.

Все аукционы пройдут 24, 25, 26 и 29 июля.

Напомним, особняк Фомина выставили на торги в центре Нижнего Новгорода за 86 млн рублей.