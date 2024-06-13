Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Стихотворение Глеба Никитина, посвящённое Нижнему Новгороду
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
20 июня 2024 17:18  [49] Восемь участков в Новом Доскино выставили на торги под ИЖС
20 июня 2024 17:02  [76] Нижегородская область вошла в тройку лидеров по борьбе с контрафактной продукцией
20 июня 2024 13:54  [156] Минфин определился с максимальной ставкой НДФЛ
20 июня 2024 08:38  [196] Минобороны РФ наращивает производство разных видов беспилотников
20 июня 2024 07:19  [209] Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 8,46%
19 июня 2024 18:35  [243] Выработка предприятия по изготовлению крепежа выросла на 12% благодаря нацпроекту
19 июня 2024 17:15  [281] Инфляция в Нижегородской области в мае превысила 7%
19 июня 2024 16:03  [247] Доходы и расходы Нижнего Новгорода в 2024 году будут увеличены на 547 млн рублей
19 июня 2024 13:56  [270] Новую ферму построили в Бутурлинском районе
19 июня 2024 10:22  [329] Банк ДОМ.РФ предложил существенно модернизировать механизм КРТ
Экономика

Восемь участков в Новом Доскино выставили на торги под ИЖС

20 июня 2024 17:18  [49] Экономика

Администрация Нижнего Новгорода выставила на аукцион восемь земельных участков в поселке Новое Доскино в Автозаводском районе для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Пять участков расположены на улице 32 линия. Площадь участков составляет 555 кв. метров, 856 кв. метров, 561 кв. метр, 564 кв. метра 557 кв. метров соответственно.

Начальная цена аукционов – от 158,1 тысячи рублей до 244,5 тысяч рублей.

Еще три участка находятся на улице 33 линия. Площадь первого из них составляет 529 кв. метров, второго - 479 кв. метров, а третьего - 652 кв. метра.

Начальная цена торгов варьируется от 136,8 тысяч рублей до 186,2 тысяч рублей.

Все аукционы пройдут 24, 25, 26 и 29 июля.

Напомним, особняк Фомина выставили на торги в центре Нижнего Новгорода за 86 млн рублей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ИЖС Недвижимость
Поделиться:
Новости по теме
19 июня 2024 12:44  [288] Программа догазификации распространяется на 600 нижегородских СНТ
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph