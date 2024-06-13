Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Стихотворение Глеба Никитина, посвящённое Нижнему Новгороду
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
20 июня 2024 18:30  [11] Марат Хуснуллин отметил Нижегородскую область в числе лидеров по исполнению нацпроектов
20 июня 2024 17:18  [102] Восемь участков в Новом Доскино выставили на торги под ИЖС
20 июня 2024 17:02  [109] Нижегородская область вошла в тройку лидеров по борьбе с контрафактной продукцией
20 июня 2024 13:54  [165] Минфин определился с максимальной ставкой НДФЛ
20 июня 2024 08:38  [201] Минобороны РФ наращивает производство разных видов беспилотников
20 июня 2024 07:19  [217] Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 8,46%
19 июня 2024 18:35  [246] Выработка предприятия по изготовлению крепежа выросла на 12% благодаря нацпроекту
19 июня 2024 17:15  [292] Инфляция в Нижегородской области в мае превысила 7%
19 июня 2024 16:03  [251] Доходы и расходы Нижнего Новгорода в 2024 году будут увеличены на 547 млн рублей
19 июня 2024 13:56  [273] Новую ферму построили в Бутурлинском районе
Экономика

Марат Хуснуллин отметил Нижегородскую область в числе лидеров по исполнению нацпроектов

20 июня 2024 18:30  [11] Экономика

Фото: сайт Правительства России

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин провел заседание штаба комиссии по региональному развитию с главами регионов.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, на заседании обсуждался ход реализации национальных и федеральных проектов в текущем году.  

По словам вице-премьера, в настоящее время совместно с главами регионов идет активная работа по формированию нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Говоря о регионах-лидерах по исполнению нацпроектов, Марат Хуснуллин в их числе назвал и Нижегородскую область. Также позитивную динамику показывают Татарстан, Башкортостан, Адыгея, Чеченская республика и ряд других.

"Комплексный подход позволит системно подойти к развитию инфраструктуры и даст наибольший синергетический эффект для каждого жителя нашей страны", - подчеркнул Марат Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в тройку лидеров по борьбе с контрафактной продукцией.

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Правительство РФ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph