Марат Хуснуллин отметил Нижегородскую область в числе лидеров по исполнению нацпроектов Экономика

Фото: сайт Правительства России

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин провел заседание штаба комиссии по региональному развитию с главами регионов.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, на заседании обсуждался ход реализации национальных и федеральных проектов в текущем году.

По словам вице-премьера, в настоящее время совместно с главами регионов идет активная работа по формированию нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Говоря о регионах-лидерах по исполнению нацпроектов, Марат Хуснуллин в их числе назвал и Нижегородскую область. Также позитивную динамику показывают Татарстан, Башкортостан, Адыгея, Чеченская республика и ряд других.

"Комплексный подход позволит системно подойти к развитию инфраструктуры и даст наибольший синергетический эффект для каждого жителя нашей страны", - подчеркнул Марат Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в тройку лидеров по борьбе с контрафактной продукцией.