Марат Хуснуллин отметил Нижегородскую область в числе лидеров по исполнению нацпроектов

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Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин провел заседание штаба комиссии по региональному развитию с главами регионов.
Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, на заседании обсуждался ход реализации национальных и федеральных проектов в текущем году.
По словам вице-премьера, в настоящее время совместно с главами регионов идет активная работа по формированию нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
Говоря о регионах-лидерах по исполнению нацпроектов, Марат Хуснуллин в их числе назвал и Нижегородскую область. Также позитивную динамику показывают Татарстан, Башкортостан, Адыгея, Чеченская республика и ряд других.
"Комплексный подход позволит системно подойти к развитию инфраструктуры и даст наибольший синергетический эффект для каждого жителя нашей страны", - подчеркнул Марат Хуснуллин.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в тройку лидеров по борьбе с контрафактной продукцией.
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