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Экономика

Объем кредитования бизнеса увеличился на 26% в Нижегородской области

21 июня 2024 10:36  [88] Экономика

Фото: Тelegram-канал Егора Полякова

Объем новых кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Нижегородской области, составил 421,9 млрд рублей в январе-апреле 2024 года, что на 26,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в своем Тelegram-канале заявил замгубернатора Егор Поляков.

По объемам корпоративного кредитования Нижегородская область заняла 7 место среди других регионов страны и 2 место в ПФО.

Наибольший объем новых кредитов был выдан металлургическим компаниям и автопроизводителям. Их кредитование выросло в 2,4 раза (прирост 60,9 млрд рублей) и в 1,4 раза (прирост 5,9 млрд рублей) соответственно.

"Такая динамика кредитования этих сфер промышленности обусловлена ростом внутреннего спроса на их продукцию в связи с реализацией масштабных инфраструктурных проектов, восстановлением новых регионов России, ростом внутреннего машиностроения и развитием ВПК", - пояснил Егор Поляков.

Кроме того, по его словам, из-за активного жилищного строительства объем кредитования предприятий – производителей строительных материалов увеличился в 1,4 раза (прирост 506 млн рублей) и в 1,6 раза (прирост 6,3 млрд рублей) выросло кредитование предприятий строительной отрасли.

Напомним, производственно-складской комплекс текстильных материалов построят в Дзержинске.

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Теги:
Металлургия Промышленность
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