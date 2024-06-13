Производственно-складской комплекс текстильных материалов построят в Дзержинске Экономика

Проект производственно-складского комплекса текстильных материалов в Дзержинске в Нижегородской области прошел экспертизу. Об этом сообщается в Едином госреестре заключений проектной документации.

Предприятие планируется построить на территории Восточного промрайона Оргстекло на Игумновском шоссе.

Застройщиком комплекса выступает дзержинское ООО "Статус". Проектную документацию подготовили специалисты ООО "ОПС Промсервис" (г. Кстово), нижегородского ООО Проектно-технологическое предприятие "Кров" и ООО "Проектное бюро "Макрос плюс" (г. Бор).

Напомним, в конце января 2022 года совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил предоставление участка под строительство производственно-складского комплекса текстильных материалов. Здесь планируется наладить выпуск готовых хлопчатобумажных изделий народного потребления. Объем инвестиций в реализацию проекта составит 836 млн рублей.

Также ранее сообщалось, что строительство складского комплекса "СберЛогистика" началось Нижнем Новгороде.