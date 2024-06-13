Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 июня 2024 11:31  [61] Мошенники начали звонить нижегородцам от имени фонда ОМС
21 июня 2024 09:49  [120] Проект ремонта путепровода над проспектом Ленина в Нижнем Новгороде обойдется в 8,5 млн рублей
21 июня 2024 08:12  [189] Нижегородские абитуриенты могут подать заявку на целевое обучение
21 июня 2024 07:42  [178] Индексация пенсий работающим пенсионерам будет возобновлена с 2025 года
20 июня 2024 19:43  [254] Нижегородские энергетики готовятся к работе в условиях непогоды  
20 июня 2024 19:25  [239] Около 630 млн рублей направлено на ремонт дорог Нижнего Новгорода в 2024 году
20 июня 2024 19:16  [237] Более 1,2 млн домовладений в РФ могут подключить газ по программе догазификации
20 июня 2024 19:04  [229] Нижегородские волонтеры провели уборку на кладбище "Марьина роща"
20 июня 2024 18:15  [305] Десять школ и детсадов Нижнего Новгорода получили гранты по 1 млн рублей
20 июня 2024 18:02  [246] Турбоагрегат №1 Дзержинской ТЭЦ пройдет капитальный ремонт
Общество

Мошенники начали звонить нижегородцам от имени фонда ОМС

21 июня 2024 11:31  [61] Общество

Новую схему обмана начали использовать телефонные мошенники в Нижегородской области. Об этом заявил в своем Telegram-канале главный редактор информагентства "Стационар-Пресс" Алексей Никонов.

По его словам, нижегородцам стали звонить якобы специалисты фонда ОМС и напоминать об окончании срока действия полиса.

"Естественно, код для переоформления надо подтвердить по СМС. Это мошенники", - написал Никонов.

Алексей Никонов напомнил, что срок действия полиса неограничен, за исключением иностранцев.

Таким образом мошенники пытаются получить доступ к личному кабинету пользователя на портале Госуслуг. Имея доступ к аккаунту клиента, мошенники могут узнать его кредитную историю, размер счета в банке и другое. В дальнейшем злоумышленники используют эту информацию в том числе для получения доступа к электронной подписи, что позволит им продать недвижимость жертвы или оформить на нее кредит и завладеть личной информацией.

Напомним, мошенники рассылают сообщения от имени руководителя Нижегородской ярмарки.

Также ранее сообщалось, фейковый аккаунт главы Нижегородской области Глеба Никитина появился в Telegram.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мошенничество Преступления
Поделиться:
Новости по теме
18 декабря 2023 11:36  [972] Фейковый аккаунт замгубернатора Андрея Гнеушева появился в Telegram
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph