Мошенники начали звонить нижегородцам от имени фонда ОМС Общество

Новую схему обмана начали использовать телефонные мошенники в Нижегородской области. Об этом заявил в своем Telegram-канале главный редактор информагентства "Стационар-Пресс" Алексей Никонов.

По его словам, нижегородцам стали звонить якобы специалисты фонда ОМС и напоминать об окончании срока действия полиса.

"Естественно, код для переоформления надо подтвердить по СМС. Это мошенники", - написал Никонов.

Алексей Никонов напомнил, что срок действия полиса неограничен, за исключением иностранцев.

Таким образом мошенники пытаются получить доступ к личному кабинету пользователя на портале Госуслуг. Имея доступ к аккаунту клиента, мошенники могут узнать его кредитную историю, размер счета в банке и другое. В дальнейшем злоумышленники используют эту информацию в том числе для получения доступа к электронной подписи, что позволит им продать недвижимость жертвы или оформить на нее кредит и завладеть личной информацией.

Напомним, мошенники рассылают сообщения от имени руководителя Нижегородской ярмарки.

Также ранее сообщалось, фейковый аккаунт главы Нижегородской области Глеба Никитина появился в Telegram.