Мошенники начали звонить нижегородцам от имени фонда ОМС

Новую схему обмана начали использовать телефонные мошенники в Нижегородской области. Об этом заявил в своем Telegram-канале главный редактор информагентства "Стационар-Пресс" Алексей Никонов.
По его словам, нижегородцам стали звонить якобы специалисты фонда ОМС и напоминать об окончании срока действия полиса.
"Естественно, код для переоформления надо подтвердить по СМС. Это мошенники", - написал Никонов.
Алексей Никонов напомнил, что срок действия полиса неограничен, за исключением иностранцев.Таким образом мошенники пытаются получить доступ к личному кабинету пользователя на портале Госуслуг. Имея доступ к аккаунту клиента, мошенники могут узнать его кредитную историю, размер счета в банке и другое. В дальнейшем злоумышленники используют эту информацию в том числе для получения доступа к электронной подписи, что позволит им продать недвижимость жертвы или оформить на нее кредит и завладеть личной информацией.
Напомним, мошенники рассылают сообщения от имени руководителя Нижегородской ярмарки.
Также ранее сообщалось, фейковый аккаунт главы Нижегородской области Глеба Никитина появился в Telegram.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+