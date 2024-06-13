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Автобусы запустят от причала "Валдаев" до канатной дороги на Бору с 22 июня

21 июня 2024 12:12  [97] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Автобусы запустят от причала "Валдаев" до станции канатной дороги на Бору в Нижегородской области с 22 июня. Об этом заявил глава администрации городского округа город Бор Алексей Боровский, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "Вконтакте".

Нижегородец пожаловался главе региона Глебу Никитину на неудобный новый причал "Валдаев", от которого пассажиры вынуждены идти до Бора около 40 минут.

Алексей Боровский ответил, что администрация округа провела переговоры с тремя транспортными компаниями по организации трансфера от станции канатной дороги до причала "Валдаев" на Волге.

"Первые рейсы будут запущены уже в эти выходные. При этом стоимость трансфера не входит в билет на "Валдай", - уточнил Боровский.

Глава администрации Борского района добавил, что для удобства пассажиров прорабатывается вопрос о продлении судового хода к Теплому озеру и обустройству причала для всех типов речных судов.

Напомним, "Валдаи" запустили между Нижним Новгородом и Бором 14 июня.

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Теги:
Валдаи Судоходство
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