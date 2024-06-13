"Валдаи" запустят между Нижним Новгородом и Бором с 14 июня

Фото:
Суда на подводных крыльях "Валдай-45Р" запустят между Нижним Новгородом и Бором с 14 июня. Об этом сообщается на сайте компании-перевозчика.
Так, первое судно будет отправляться на Бор от причала № 8 на Нижне-Волжской набережной в 7:15, а последнее – в 18:30.
Из Бора в Нижний Новгород первый "Валдай" отправится в 7:25, а последний – в 18:55.
В течение дня суда совершат по 12 рейсов в каждом направлении.
Стоимость билета в одну сторону составит 100 рублей.
Напомним, "Валдай" запустили из Нижнего Новгорода в Дзержинск 10 июня.
Также ранее сообщалось, что "Метеоры" планируется запустить из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+