"Валдаи" запустят между Нижним Новгородом и Бором с 14 июня Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Суда на подводных крыльях "Валдай-45Р" запустят между Нижним Новгородом и Бором с 14 июня. Об этом сообщается на сайте компании-перевозчика.

Так, первое судно будет отправляться на Бор от причала № 8 на Нижне-Волжской набережной в 7:15, а последнее – в 18:30.

Из Бора в Нижний Новгород первый "Валдай" отправится в 7:25, а последний – в 18:55.

В течение дня суда совершат по 12 рейсов в каждом направлении.

Стоимость билета в одну сторону составит 100 рублей.

Напомним, "Валдай" запустили из Нижнего Новгорода в Дзержинск 10 июня.

Также ранее сообщалось, что "Метеоры" планируется запустить из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году.