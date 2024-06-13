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Общество

Врач-инфекционист назвала специфические симптомы ботулизма

21 июня 2024 16:04  [118] Общество
Врач-инфекционист назвала специфические симптомы ботулизма

Врач-инфекционист назвала специфические симптомы ботулизма

Несколько дней назад в России зафиксирована вспышка ботулизма. По последним данным федерального Минздрава, в больницы Москвы, Подмосковья, Казани и Нижнего Новгорода с диагнозом ботулизм поступил 301 человек, 43 из них подключены к ИВЛ.

Кроме того, несколько десятков человек не обращались в медучреждения, поскольку переносят заболевание в лёгкой форме - их удалось выявить в ходе опросов клиентов службы доставки, которые заказывали злополучный салат.

Врач-инфекционист, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова в беседе с телеканалом "360" напомнила, что у этого заболевания есть специфические симптомы, отличающие его от обычного отравления.

Так, помимо подъёма температуры и выраженной слабости наступает сильная утомляемость, головокружение, появляются такие симптомы, как затуманенное зрение, выраженная сухость во рту.

"Некоторые пациенты сразу же начинают жаловаться на трудность сглотнуть слюну. Естественно, даже могут развиваться и такие симптомы, как диарея, рвота, вздутие живота", — рассказала эксперт.

Елена Малинникова указала, что в отличие от других пищевых инфекций, указанные признаки считают показательными симптомами именно отравления ботулотоксином.

В Нижнем Новгороде с признаками Ботулизма были госпитализированы 17 человек. Из них один уже выписан из больницы, остальные продолжают лечение в инфекционных стационарах.

Ботулизм — это острое инфекционное заболевание, вызванное отравлением ботулотоксином. Вырабатывающие его микроорганизмы чаще всего развиваются в консервах. Под воздействием ботулотоксина мышцы перестают работать и возникают параличи в разных частях тела. В 5–10% случаев пациенты умирают от остановки дыхания.

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Теги:
Инфекция Отравление
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