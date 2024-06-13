Цех, где производили заражённые ботулизмом салаты, опечатали на 90 суток Общество

Фото: ГУФССП России по Москве

Судебные приставы приостановили работу производственного цеха, где изготавливали салаты, вызвавшие вспышку ботулизма. Он расположен на Стандартной улице в Москве. Об этом сообщил телеканал "360".

После вспышки ботулизма уполномоченные органы провели эпидемиологическое расследование, в результате которого выяснилось, что на предприятии по производству кулинарной продукции есть нарушения поточности технологического процесса фасовки. Это могло послужить возникновением и распространением инфекционных заболеваний, подчеркнули в столичном УФССП.

Кроме того, в цеху обнаружились проблемы с хранением упаковочной тары (контейнеры были размещены прямо в коридоре) и другие нарушения СанПин.

Также выяснилось, что 13 сотрудников были допущены к работе без необходимых прививок - в частности, от прививок от гепатита А и дизентерии Зонне.

На этом основании суд признал юридическое лицо виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Работа цеха приостановлена на 90 суток, уточнили в ведомстве.

По данным федерального Минздрава на 20 июня, в больницы Москвы, Подмосковья, Казани и Нижнего Новгорода с диагнозом ботулизм попал 301 человек, 43 из них подключены к ИВЛ.

Напомним, что специалисты московского Роспотребнадзора в рамках санитарно-эпидемиологического расследования о вспышке ботулизма изъяли из оборота 200 тонн продуктов, опасных для здоровья покупателей. Продукция будет вывезена на мусоросжигательный завод для уничтожения.