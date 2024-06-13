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Общество

Число тяжело отравившихся "Салатом лобио" в Нижнем Новгороде увеличилось до 16

19 июня 2024 13:49  [126] Общество

В Управлении Роспотребнадзора рассказали о ходе эпидемиологического расследования, которое ведётся по факту массового отравления салатом в Нижнем Новгороде.

По данным ведомства, начиная с 17 июня в областном центре было зарегистрировано несколько случаев ботулизма. Перед госпитализацией все пострадавшие употребляли продукты питания, заказанные через службу доставки "Самокат". 

По информации Роспотребнадзора, причиной отравления стал "Салат лобио" в вакуумной упаковке, изготовленный ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе"). Точно таким же салатом отравились жители Москвы и Подмосковья несколькими днями ранее. Также пострадавшие были зарегистрированы в Казани.

Ведомство организовало противоэпидемические мероприятия.

Специалисты провели опрос 102 нижегородцев, которые заказали данную продукцию. Благодаря этому были выявлены ещё 9 человек с симптомами заболевания. В настоящее время они находятся на лечении, уточнили в "Роспотребнадзоре".

По состоянию на 14:00 19 июня года в медучреждения региона госпитализированы 16 пациентов - 15 взрослых и подросток. По информации регионального Минздрава, к аппаратам ИВЛ подключено шесть пациентов. 

Опасная пищевая продукция - и сам салат, и продукты, которые использовались для приготовления - изъята из оборота.

Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области отобрал более 70 проб биоматериала от больных, а также проб сырья и готовой продукции. К настоящему времени проведено порядка 400 исследований.

Управление рекомендует при наличии характерных симптомов заболевания незамедлительно обратиться за медицинской помощью, а приобрётенную вышеназванную продукцию ни в коем случае не употреблять в пищу.

Ранее Следком возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Генеральный директор "Кухни на районе" Антон Лозин был задержан в Москве по делу о массовом отравлении. Также полицейские задержали фактического руководителя компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина и повара компании.

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Теги:
Отравление Роспотребнадзор
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