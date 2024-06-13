Минсельхоз ожидает сбор урожая зерна в 2024 году в 132 млн тонн

Минсельхоз России прогнозирует сбор урожая зерна в этом году на уровне 132 млн тонн, несмотря на ситуацию с засухой, сообщает ТАСС.
Как заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, сначала в стране были заморозки, а потом началась засуха.
"И эта ситуация, конечно, сильно может скорректировать, в принципе, наши ожидания. Но пока прогноз на урожай 132 млн тонн зерновых мы сохраняем, 86 млн тонн пшеницы и 28 млн тонн всех масличных", - сказала Оксана Лут.
В начале лета в российском минсельхозе допускали корректировку прогноза по сбору зерна, если ухудшится ситуация с засухой в различных регионах страны.
Ранее сообщалось, что посевная кампания завершилась в Нижегородской области. Так же сообщалось, что почти 1% озимых погибли после весенних холодов в Нижегородской области.
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