Минсельхоз ожидает сбор урожая зерна в 2024 году в 132 млн тонн Общество

Минсельхоз России прогнозирует сбор урожая зерна в этом году на уровне 132 млн тонн, несмотря на ситуацию с засухой, сообщает ТАСС.

Как заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, сначала в стране были заморозки, а потом началась засуха.

"И эта ситуация, конечно, сильно может скорректировать, в принципе, наши ожидания. Но пока прогноз на урожай 132 млн тонн зерновых мы сохраняем, 86 млн тонн пшеницы и 28 млн тонн всех масличных", - сказала Оксана Лут.

В начале лета в российском минсельхозе допускали корректировку прогноза по сбору зерна, если ухудшится ситуация с засухой в различных регионах страны.

Ранее сообщалось, что посевная кампания завершилась в Нижегородской области. Так же сообщалось, что почти 1% озимых погибли после весенних холодов в Нижегородской области.