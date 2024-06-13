Дом на 90 квартир возведут в Арзамасе для расселения аварийного фонда Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Жилой дом на 90 квартир будет построен в Арзамасе для расселения жителей аварийного фонда. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, об этом заявил мэр Арзамаса Александр Щелоков в прямом эфире Центра управления регионом.

По его словам, в прошлом году с опережением графика выполнено поручение губернатора Глеба Никитина: было проведено расселение граждан из аварийного жилья, которое признали таковым до 1 января 2017 года. В Арзамасе подлежало расселению 23 аварийных многоквартирных дома.

"За счет средств резервного фонда и в рамках адресной инвестиционной программы за 2022-23 годы дополнительно расселили еще 37 квартир. Сейчас действует новая программа, и её первый этап уже запущен. В планах - расселить жителей еще 12 домов", - рассказал мэр.

Глава Арзамаса пояснил, что жители ветхих домов могут сами инициировать признание жилья аварийным. Кроме того, администрация округа готова отдельно обсуждать тему расселения граждан, проживающих в домах, которые являются объектами культурного наследия и находятся в ветхом состоянии.

Ранее сообщалось, что четыре довоенных аварийных дома изымают для расселения в Приокском районе Нижнего Новгорода.