Снижение цен на путевки в Турцию отмечают в Ассоциации туроператоров России Общество

Цены на июльские путевки в Турцию из России начали снижаться из-за низкого спроса. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов.

По его словам, часть турецких отелей в конце прошлого года значительно повысила цены на июль-август.

"В результате июнь они распродали отлично, а июльский спрос провалился. Сейчас многие турецкие отельеры пытаются спасти продажи, и июльские цены оказались ниже, чем июньские, что само по себе нонсенс", - сказал Тарас Кобищанов.

При этом вице-президент АТОР отметил, что в среднем высокие цены на турецкие путевки для россиян связаны с курсом рубля.

"В прошлом году рубль колебался в районе 70-80 за доллар, а сейчас он ходит в коридоре 85-95, то есть, ослаб примерно на 20%", - пояснил Тарас Кобищанов.

Ранее сообщалось, что с 11 июня для россиян выросла стоимость шенгена.

Также сообщалось, что 29 мая российским туристам запретили въезд в Норвегию. Речь идёт, в первую очередь, о единственном автомобильном пункте пропуска на норвежско-российской границе Стурскуг (Борисоглебск).