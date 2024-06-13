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Происшествия

Фиктивный банкрот из Дзержинска дополнительно обвинен в мошенничестве

24 июня 2024 10:20  [107] Происшествия

Сотрудники полиции, расследуя уголовное дело о фиктивном банкротстве, выявили мошенничество со стороны бывшего директора турфирмы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области, обвиняемый был признан банкротом, оставив долг более 13 млн рублей. Но несмотря на это, следователи собрали доказательства, что фигурант был платёжеспособен. Кроме того, по данным следствия, он присвоил обманным путём почти 7,4 млн рублей.

Правоохранители установили, что дзержинец намеренно перерегистрировал свой автомобиль на дочь. Помимо этого, мужчина вышел из состава участников ООО, владея долей на сумму более 9 млн рублей, нанеся таким образом трём кредиторам ущерб в крупном размере.

Кроме того, во время расследования уголовного дела следователи выяснили, что злоумышленник похитил бюджетные деньги Фонда пенсионного и социального страхования на общую сумму около 400 тысяч рублей, а также обманным путём похитил 7 млн рублей у гражданина.

Три уголовные дела по статьям "фиктивное банкротство", "мошенничество" и "мошенничество с выплатами" были объединены в одно производство.

Обвиняемый свою вину не признал. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На все его денежные средства, которые находятся на счетах, наложен арест.

Кроме того, имущество мужчины было выставлено на торги, в результате вырученные от продажи более 10 млн рублей были направлены на возмещение ущерба потерпевшим.

Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд с обвинительным заключением для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что экс-администратор ресторана в Нижнем Новгороде осуждена за тайное хищение в особо крупном размере.

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Теги:
Банкротство Деньги Хищение
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