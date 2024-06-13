Полицейские нагрянули с проверкой в общежитие с иностранными гражданами в Выксе Происшествия

Нижегородские полицейские в середине июня провели внезапную проверку общежития с иностранными гражданами в Выксе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, профилактическое мероприятие, направленное на выявление нарушений правил пребывания иностранцев на территории РФ, было проведено Управлением по вопросам миграции во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии.

Всего были проверены 147 граждан ближнего зарубежья. Изучив сведения, содержащиеся в информационных учётах МВД России, полицейские установили, что все иностранцы находятся на территории РФ на законных основаниях, все они состоят на миграционном учёте.

В ведомстве добавили, что данные совместные мероприятия по контролю за пребыванием иностранных граждан в России проводятся на территории региона на постоянной основе и являются частью широкой системы мониторинга за миграционной ситуацией.

Как сообщалось ранее, по итогам операции "Нелегал" за одну неделю июня сотрудники нижегородской полиции выдворили за пределы РФ почти 100 иностранных граждан.

Напомним, двух жителей Нижегородской области осудили за организацию нелегальной миграции.