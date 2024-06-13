Стихотворение Глеба Никитина, посвящённое Нижнему Новгороду
Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 июня 2024 17:06  [57] Проект КРТ будет реализован на улице Янки Купалы в Нижнем Новгороде
24 июня 2024 16:53  [83] Руководители трех нижегородских предприятий попали под санкции ЕС
24 июня 2024 16:45  [84] Изменение тарифов ЖКХ в Нижегородской области будет дифференцированным
24 июня 2024 15:40  [139] Проезд в нижегородском метро подорожает с 1 июля
24 июня 2024 15:14  [127] Нижегородских добровольцев проводили на СВО патриотическим концертом
24 июня 2024 15:05  [136] Около 30 незаконно возведенных объектов снесут в Нижнем Новгороде
24 июня 2024 14:58  [154] Станция для управления космическими аппаратами запущена в Нижнем Новгороде
24 июня 2024 14:51  [137] Шесть пострадавших от ботулизма нижегородцев по-прежнему находятся на ИВЛ
24 июня 2024 14:40  [137] Объявлены итоги XIII конкурса "Вместе в цифровое будущее"
24 июня 2024 13:36  [180] Эксперты предполагают снижение турпотока в Крым и Дагестан на фоне терактов
Общество

Изменение тарифов ЖКХ в Нижегородской области будет дифференцированным

24 июня 2024 16:45  [84] Общество

Изменение тарифов на отдельные коммунальные услуги с 1 июля 2024 года будет зависеть от ряда факторов: конкретного муниципального образования Нижегородской области, ресурсоснабжающей организации либо вида коммунальной услуги. Об этом сообщили в Региональной службе по тарифам Нижегородской области.

Так, средний рост тарифов на услуги региональных операторов по обращению с ТКО с 1 июля 2024 года составит 7,5%.

Рост тарифа на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, с 1 июля 2024 года (для городских населенных пунктов в домах с газовыми плитами в пределах социальной нормы) составит 8,7%, что соответствует минимально допустимому росту согласно предельным уровням ФАС России.

Изменение тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Нижегородской области с 1 июля 2024 года также не превысит прогноз Минэкономразвития РФ.

Несмотря на то, что 1 июля 2024 года изменение розничных цен на природный газ составит 10,02% (что ниже параметров прогноза Минэкономразвития), во всех муниципалитетах Нижегородской области изменение платы граждан за коммунальные услуги не превысит 9,8%, что полностью соответствует одобренному правительством России прогнозу социально-экономического развития на 2024 год.

Следует также отметить, что итоговый размер платы за коммунальную услугу зависит не только от установленного тарифа, но и от объема потребленного коммунального ресурса.

Напомним, последний раз тарифы на коммунальные услуги изменялись с 1 декабря 2022 года и в течение 2023 года не пересматривались. Увеличение тарифов с 1 июля 2024 года в Нижегородской области не только не превышает параметры прогноза Минэкономразвития РФ, но и меньше, чем в других регионах.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ Тарифы
Поделиться:
Новости по теме
16 декабря 2021 16:58  [2239] Тарифы ЖКХ в Нижегородской области вырастут с июля 2022 года
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph