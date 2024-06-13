Изменение тарифов ЖКХ в Нижегородской области будет дифференцированным Общество

Изменение тарифов на отдельные коммунальные услуги с 1 июля 2024 года будет зависеть от ряда факторов: конкретного муниципального образования Нижегородской области, ресурсоснабжающей организации либо вида коммунальной услуги. Об этом сообщили в Региональной службе по тарифам Нижегородской области.

Так, средний рост тарифов на услуги региональных операторов по обращению с ТКО с 1 июля 2024 года составит 7,5%.

Рост тарифа на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, с 1 июля 2024 года (для городских населенных пунктов в домах с газовыми плитами в пределах социальной нормы) составит 8,7%, что соответствует минимально допустимому росту согласно предельным уровням ФАС России.

Изменение тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Нижегородской области с 1 июля 2024 года также не превысит прогноз Минэкономразвития РФ.

Несмотря на то, что 1 июля 2024 года изменение розничных цен на природный газ составит 10,02% (что ниже параметров прогноза Минэкономразвития), во всех муниципалитетах Нижегородской области изменение платы граждан за коммунальные услуги не превысит 9,8%, что полностью соответствует одобренному правительством России прогнозу социально-экономического развития на 2024 год.

Следует также отметить, что итоговый размер платы за коммунальную услугу зависит не только от установленного тарифа, но и от объема потребленного коммунального ресурса.

Напомним, последний раз тарифы на коммунальные услуги изменялись с 1 декабря 2022 года и в течение 2023 года не пересматривались. Увеличение тарифов с 1 июля 2024 года в Нижегородской области не только не превышает параметры прогноза Минэкономразвития РФ, но и меньше, чем в других регионах.