Проект КРТ будет реализован на улице Янки Купалы в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде объявлены торги по площадке КРТ в районе улицы Янки Купалы.

Как сообщает пресс-служба правительства, жилая застройка запланирована в границах улиц Янки Купалы, Южного шоссе, Коломенской и Лескова в Автозаводском районе. Проектом КРТ предусмотрено преобразование территории площадью 24 га.

Несмотря на выход 12 домов из границ КРТ, концепцией предусмотрено сохранение планировки квартала по системе "двор без машин".

Также планируется строительство школы на 800 мест, двух детских садах – на 300 мест каждый.

Инвестор проекта по условиям договора выполнит расчистку водоотводного канала, проведет озеленение и благоустройство территории.

Кроме того, в течении 15 лет реализации проекта победитель торгов за счет собственных средств должен будет расселить жителей 39 ветхих домов, которые расположены на территории КРТ. Общая площадь расселения составляет 19,6 тыс. кв. метров, предварительные затраты на расселение превысят 2,7 млрд рублей.

Предполагается улучшение жилищных условий для 1,1 тыс.человек. Общая площадь нового жилья составит более 205 тыс. кв. метров при общей площади застройки 338 тыс. кв. метров.

Ранее сообщалось, что мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги участок в Сартакове для подсобного хозяйства.