Новая смотровая площадка открылась у Манежа в Нижегородском кремле

Новая смотровая площадка открылась у здания Манежа в Нижегородском кремле. Об этом сообщает Telegram-канал "Спасибо, Нижний".
"Новую, комфортную смотровую площадку построили в кремле для созерцания закатов и нижегородских рек. Приходите замедляться и смотреть красоту", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что благоустройство сквера у Зачатьевской башни началось в Нижнем Новгороде, данное общественное пространство благоустроят за 28 млн рублей.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+