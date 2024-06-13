Новая смотровая площадка открылась у Манежа в Нижегородском кремле Культура и отдых

Новая смотровая площадка открылась у здания Манежа в Нижегородском кремле. Об этом сообщает Telegram-канал "Спасибо, Нижний".

"Новую, комфортную смотровую площадку построили в кремле для созерцания закатов и нижегородских рек. Приходите замедляться и смотреть красоту", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что благоустройство сквера у Зачатьевской башни началось в Нижнем Новгороде, данное общественное пространство благоустроят за 28 млн рублей.