"Теплоэнерго" проведет акцию для потребителей "Без долгов – выгодно!" Общество

Фото: Теплоэнерго

АО "Теплоэнерго" с 1 июля по 30 ноября 2024 года проводит акцию для нижегородцев "Без долгов – выгодно!".

Участниками могут стать жители-потребители услуг, которые не имеют просроченной или иной задолженности на момент регистрации заявления об участии. Чтобы претендовать на приз, необходимо с 1 июля по 31 октября 2024 года зарегистрировать заявление об участии в акции в "Личном кабинете" на сайте https://zhitel.teploenergo-nn.ru/. До окончания акции потребителям нужно своевременно и в полном объеме оплачивать тепло и горячую воду.

Среди всех участников, выполнивших условия акции, с 5 по 8 ноября 2024 года будут разыграны 60 подарочных карт одной из крупнейших торговых сетей на сумму 3000 рублей каждый. Информация о выигрыше будет направлена победителям через Личный кабинет на сайте http://www.teploenergo-nn.ru/, продублирована письмом на адрес электронной почты, а также размещена на официальном сайте АО "Теплоэнерго" в разделе "Акции".