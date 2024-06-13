Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Стихотворение Глеба Никитина, посвящённое Нижнему Новгороду
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 июня 2024 10:12  [10] Штрафов на 51 млн рублей "за встречку" выписано в Нижегородской области с начала года
25 июня 2024 09:54  [62] "Теплоэнерго" проведет акцию для потребителей "Без долгов – выгодно!"
25 июня 2024 09:17  [94] Администрация Выксы получила предостережение Россельхознадзора за свалку
25 июня 2024 08:49  [108] Решение об индексации пенсий работающим пенсионерам затронет более 7,5 млн человек
25 июня 2024 07:48  [134] Нижегородский опыт по развитию креативных индустрий рекомендован для всех регионов
24 июня 2024 19:13  [298] Нижегородский закон о патриотическом воспитании будет доработан
24 июня 2024 18:41  [221] Женский клуб открылся на базе нижегородского филиала фонда "Защитники Отечества"
24 июня 2024 18:23  [251] Микрорайон Стройгаз в Приокском районе благоустроят по ФКГС
24 июня 2024 17:47  [237] Памятный спектакль о блокаде Ленинграда показали в Шатках
24 июня 2024 17:29  [249] Новый сосудистый центр откроется в Нижегородской области в 2024 году
Общество

"Теплоэнерго" проведет акцию для потребителей "Без долгов – выгодно!"

25 июня 2024 09:54  [62] Общество

Фото: Теплоэнерго

АО "Теплоэнерго" с 1 июля по 30 ноября 2024 года проводит акцию для нижегородцев "Без долгов – выгодно!".

Участниками могут стать жители-потребители услуг, которые не имеют просроченной или иной задолженности на момент регистрации заявления об участии. Чтобы претендовать на приз, необходимо с 1 июля по 31 октября 2024 года зарегистрировать заявление об участии в акции в "Личном кабинете" на сайте https://zhitel.teploenergo-nn.ru/. До окончания акции потребителям нужно своевременно и в полном объеме оплачивать тепло и горячую воду.

Среди всех участников, выполнивших условия акции, с 5 по 8 ноября 2024 года будут разыграны 60 подарочных карт одной из крупнейших торговых сетей на сумму 3000 рублей каждый. Информация о выигрыше будет направлена победителям через Личный кабинет на сайте http://www.teploenergo-nn.ru/, продублирована письмом на адрес электронной почты, а также размещена на официальном сайте АО "Теплоэнерго" в разделе "Акции".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Теплоэнерго
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph