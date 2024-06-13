Проект укрепления склона у двух башен Нижегородского кремля прошел госэкспертизу

Фото:
Проект противооползневых мероприятий и благоустройства вдоль Кремлевского бульвара на участке между Северной и Тайницкой башнями Нижегородского кремля прошел госэкспертизу. Об этом сообщает Единый госреестр заключений проектной документации.
Застройщиком выступает управление делами правительства Нижегородской области.
Проектную документацию подготовили сотрудники ННГАСУ совместно со специалистами московского ООО "Конкорд-бета" и нижегородского ООО "Алмаз Строительные технологии".
Напомним, локальный сход верхнего слоя грунта произошел у стен Нижегородской кремля.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+