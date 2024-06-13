Проект укрепления склона у двух башен Нижегородского кремля прошел госэкспертизу Общество

Фото: Анастасия Красушкина, pravda-nn.ru

Проект противооползневых мероприятий и благоустройства вдоль Кремлевского бульвара на участке между Северной и Тайницкой башнями Нижегородского кремля прошел госэкспертизу. Об этом сообщает Единый госреестр заключений проектной документации.

Застройщиком выступает управление делами правительства Нижегородской области.

Проектную документацию подготовили сотрудники ННГАСУ совместно со специалистами московского ООО "Конкорд-бета" и нижегородского ООО "Алмаз Строительные технологии".

Напомним, локальный сход верхнего слоя грунта произошел у стен Нижегородской кремля.