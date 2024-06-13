Канатная дорога Нижний Новгород - Бор закроется на техобслуживание 27 июня Общество

Канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором не будет работать в четверг 27 июня. Об этом сообщается на сайте воздушной переправы.

Согласно информации, это связано с проведением работ по техническому обслуживанию.

Как сообщалось ранее, количество кабинок на канатной дороге Нижний Новгород - Бор планировали увеличить.

Напомним, с 1 апреля Нижегородская канатная дорога перешла на летний режим. Время работы с понедельника по субботу - с 6:45 до 22:00, в воскресенье и праздничные дни - с 9:00 до 22:00.