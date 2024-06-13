Рекордную сумму микрокредитов взяли россияне за прошедшие полтора года Экономика

Россияне взяли рекордный за полтора года объем микрозаймов. Микрофинансовые организации (МФО) в мае одобрили россиянам займы на более 81 млрд рублей, следует из статистики сразу двух бюро кредитных историй, сообщает РБК.

Так по информации "Скоринг Бюро", участники рынка предоставили физлицам кредиты на 81,4 млрд рублей, заключив 6,34 млн соглашений.

По отношению к апрелю, выдачи субсидий в денежном эквиваленте подскочили на 9,9%, а в количественном — на 13,8%. Год к году объем одобренных займов вырос на 41,8%. В майском отчете развитие годового прироста скорректирована (+34,4%), это может быть связано с тем, что бюро кредитных историй обновляет ретроспективные данные о выданных ссудах.

По статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в мае россияне взяли 3,4 млн займов на 44,6 млрд руб. По сравнению с апрелем прирост в денежном выражении составил 6,7%, а в количественном — 4,6%. Год к году объем выдач увеличился на 16,4%, но показатели МФО за март—май оказались лучшими с начала 2023 года. Для сравнения: в течение прошлого года российские МФО в среднем за месяц предоставляли займы на 37 млрд руб., а в январе—феврале этого года — на 39 млрд руб.

Специалисты связывают это с активностью заемщиков, включая тех, чьи зарплаты резко выросли.

Ранее сообщалось, что "ГосМФО" выдала нижегородским компаниям более 35 млн рублей льготных займов.