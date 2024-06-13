Новое оборудование закупили для отделения реабилитации Семеновской ЦРБ

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Новое оборудование закупили для отделения реабилитации Семеновской центральной районной больницы в Нижегородской области по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Стоимость оборудования составила более 9 млн рублей.
В отделении уже установили тренажеры с биологической "обратной связью" для тренировки ходьбы и для восстановления равновесия, а также оборудование для восстановления силы мелких мышц, которое помогает вернуть активность движений пальцам.
"В отделении медицинской реабилитации занимаются восстановлением здоровья людей, перенесших инсульт, сердечно-сосудистые заболевания, черепно-мозговые и спинальные травмы. С пациентами работает постоянно невролог, врач физической и реабилитационной медицины, физиотерапевт, физический терапевт, эрготерапевт, психолог, логопед и инструкторы", - рассказала и.о. главного врача Семеновской ЦРБ Ирина Архангельская.
Отделение рассчитано на 15 коек. Здесь принимают пациентов из Семеновского, Варнавинского, Воскресенского и Краснобаковского районов области.
Помимо этого, еще более 50 млн рублей, выделенных по нацпроекту "Здравоохранение", направили на закупку новой системы ультразвуковой диагностики и компьютерного томографа. Это оборудование поступит в Семеновскую ЦРБ до конца лета.
Напомним, что новое оборудование для медицинской реабилитации закупили в клиническую больницу №3 в Нижнем Новгороде.
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