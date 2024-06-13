Наркотики нашли у руководителя строительной фирмы в Сеченове Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Полицейские разоблачили преступную схему по присвоению бюджетных средств при капремонте офиса врача общей практики в Сеченовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В июне 2022 года медучреждение заключило контракт с коммерческой организацией для капремонта медучреждения в Сеченовском районе почти на 4 млн рублей. Средства на ремонт были выделены в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.

Подрядчику перечислили всю сумму за ремонт, однако в июле 2023 года при проведении осмотра здания врача общей практики было обнаружено расхождение в документации и фактически выполненных работах.

Стоимость невыполненных работ превысила 1,8 млн рублей.

Кроме того, во время обыска в доме руководителя фирмы обнаружили 152 грамма конопли, что является крупным размером.

На фигуранта завели уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("мошенничество") и по ч. 2 ст. 228 УК РФ ("незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Эти уголовные дела объединили в одно производство.

На время предварительного следствия подозреваемому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование дела продолжается.

Напомним, уголовное дело на бывшего директора департамента строительства Нижнего Новгорода Илью Гора направлено в суд. Он подозревается в получении взяток от подрядчиков на 1 млн рублей.