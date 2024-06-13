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Парламентарии могут лишиться своих полномочий за несогласованный выезд за границу

25 июня 2024 17:10  [94] Общество

Фото: с сайта Госдумы

Депутаты и сенаторы могут лишиться полномочий за несанкционированный выезд за границу.

Как сообщается на сайте Госдумы, соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату Федерального собрания.

Документ обязывает депутатов ГД и сенаторов РФ согласовывать свой выезд за пределы России. В случае нарушения данной обязанности их полномочия могут быть прекращены досрочно.

По словам соавтора законопроекта Василия Пискарева, в нынешних условиях жизни это необходимая мера.

"Депутаты и сенаторы по должности имеют допуск к гостайне. Однако в течение последних лет органы безопасности зафиксировали более тысячи разведывательных акций зарубежных спецслужб, включая провокации и попытки вербовки с элементами шантажа российских граждан. Кроме того, за поддержку новых субъектов Российской Федерации киевским режимом заведены уголовные дела против депутатов Госдумы, а в отношении ряда парламентариев заочно уже вынесены приговоры с длительным сроком лишения свободы", — пояснил Василий Пискарев.

Кроме того, по его мнению предложенные изменения в законодательстве помогут повысить защищенность сведений, которые составляют государственную тайну, но и обеспечат безопасность носителем секретных сведений.

Напомним, в мае президент России Владимир Путин утвердил порядок выезда за границу депутатов Госдумы и законодательных органов субъектов РФ, а также лиц, допущенных к гостайне и сведениям особой важности. Им придется согласовывать свои зарубежные поездки с ФСБ.

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Теги:
Госдума Депутаты Законопроекты
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