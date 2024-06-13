Первый жилой комплекс построят в Сарове по КРТ Экономика

Первый жилой комплекс построят в Сарове по КРТ Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Первый жилой комплекс построят в Сарове в Нижегородской области по механизму комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В проект КРТ вошли 11 ветхих домов (34 квартиры) на улицах Менделеева, Кутузова и Озерной. В ходе реновации территории жители этих домов получат новое жилье.

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Иван Каргин отметил, что для Сарова это первый проект комплексного развития территории жилой застройки.

"В скором времени здесь будет дан старт жилищному строительству. В результате город сможет обновить жилой фонд, получив на месте ветхой застройки новый жилой комплекс с необходимой инфраструктурой", - уточнил Каргин.

Площадь земельного участка под КРТ составляет 6,64 га, здесь планируется построить 34,3 тысячи кв. метров жилья и детский сад на 125 мест.

Напомним, 12 домов, школу на 800 мест и два детсада построят по КРТ на улице Янки Купалы в Нижнем Новгороде.