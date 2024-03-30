Минград утвердил планировку под застройку улицы Львовской по КРТ на Автозаводе Общество

Фото: ДОМ.РФ

Минград Нижегородской области утвердил проект планировки под застройку улицы Львовской по механизму комплексного развития территории в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Площадь территории под будущую застройку составит 8,7 га.

Документацию по планировке территории подготовило ООО "Русский дом", застройщиком выступает ООО СЗ "Новая Жизнь-Львовская".

Здесь планируется построить дома высотой от 15 до 20 этажей, а также двухэтажное здание детского сада на 240 мест.

Парковки будут рассчитаны на 1235 автомобилей. Из них на обвалованной стоянке оборудуют 130 машиномест, столько же – в полуподземном паркинге, открытые стоянки будут рассчитаны на 929 автомобилей.

Напомним, школу на 1000 мест построят по КРТ в Северном микрорайоне Нижнего Новгорода.