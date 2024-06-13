Карантин по бешенству введен в трех районах на юге Нижегородской области

Карантин по бешенству животных введен в трех районах Нижегородской области. Об этом сообщает официальный портал правовой информации.
Так, карантин введен в деревне Палатка в Сергачском районе, в селе Большое Загарино в Вачском районе, а также в поселке Пильна в Пильнинском районе региона.
Во всех поселениях, где установлен карантин, эпизоотическим очагом по бешенству стали личные подсобные хозяйства.
"Во время карантина запрещен ввоз на территорию поселения и вывоз с его территории восприимчивых к бешенству животных, а также проведение ярмарок и выставок, связанных с перемещением таких животных",- говорится в сообщении.
Также вводится запрет на посещении территории неблагополучных населенных пунктов, кроме их жителей и специалистов госветслужбы.
Напомним, случай бешенства барсука выявлен в Сергачском муниципальном округе.
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