Карантин по бешенству введен в трех районах на юге Нижегородской области Общество

Карантин по бешенству животных введен в трех районах Нижегородской области. Об этом сообщает официальный портал правовой информации.

Так, карантин введен в деревне Палатка в Сергачском районе, в селе Большое Загарино в Вачском районе, а также в поселке Пильна в Пильнинском районе региона.

Во всех поселениях, где установлен карантин, эпизоотическим очагом по бешенству стали личные подсобные хозяйства.

"Во время карантина запрещен ввоз на территорию поселения и вывоз с его территории восприимчивых к бешенству животных, а также проведение ярмарок и выставок, связанных с перемещением таких животных",- говорится в сообщении.

Также вводится запрет на посещении территории неблагополучных населенных пунктов, кроме их жителей и специалистов госветслужбы.

Напомним, случай бешенства барсука выявлен в Сергачском муниципальном округе.