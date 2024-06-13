Два случая бешенства у животных подтвердили в Нижегородской области 

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Два случая бешенства у животных подтверждено на территории Нижегородской области.
По информации управления Россельхознадзора, заболевание у лисы было зафиксировано на территории села Большое Загарино Вачского муниципального округа, а у собаки - в рабочем поселке Пильна.
Сотрудники ведомства работают в очагах инфекции по протоколу "Ветеринарных правил", утвержденных приказом Минсельхоза РФ.
Ранее сообщалось, что зараженную бешенством собаку выявили в Сергачском районе.
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