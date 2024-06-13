Случай бешенства выявлен в Сергачском муниципальном округе

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Бешенство барсука установлено в результате проведения лабораторных исследований проб головного мозга животного в ГБУ НО "Облветлаборатория".
По информации управления Россельхознадзора, заболевание у барсука зарегистрировано на территории деревни Палатка Сергачского муниципального округа.
Сотрудники ведомства работают в очагах инфекции по протоколу "Ветеринарных правил", утвержденных приказом Минсельхоза РФ.
Напомним, что в соответствии с Ветеринарными правилами, владельцы домашних кошек и собак, покусавших людей или других животных, в течении 12 часов обязаны доставить питомца в ветеринарный кабинет для клинического осмотра специалистом и изолированного содержания под наблюдением госветслужбы в течении 10 календарных дней.
Ранее сообщалось, что два случая бешенства у животных - у собаки и лисы - подтверждено в Пильне и Вачском районе.
Также сообщалось, что зараженную бешенством собаку выявили в Сергачском районе.
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