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Общество

Первая Российская премия в области НХП "На_родном" пройдёт в Нижнем Новгороде

25 июня 2024 18:51  [75] Общество

Первая Российская премия в области народных художественных промыслов "На_родном" пройдёт в Нижнем Новгороде 15 августа. Премия проводится правительством региона при поддержке Совета Федерации РФ и Минпромторга РФ.

Премия нацелена на выявление лучших практик и признание заслуг граждан и организаций, вносящих существенный вклад в сохранение и развитие традиционных ценностей, национальной культуры и народных художественных промыслов страны.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что премия станет одним из традиционных мероприятий Форума креативных территорий, который в этом году уже в четвёртый раз пройдёт в Нижнем Новгороде. Он напомнил, что в 2022 году именно по инициативе нашего региона празднование Дня народных художественных промыслов было вынесено на общегосударственный уровень. А проведение премии "На_родном" позволит привлечь ещё большее внимание к отрасли.

"В Нижегородской области насчитывается 28 мест традиционного бытования народных художественных промыслов. Мы не только бережно сохраняем наше наследие, но и активно развиваем отрасль – находим решения для расширения ассортимента изделий НХП, разрабатываем тематические туристические маршруты, популяризируем творчество нижегородских мастеров", – подчеркнул Глеб Никитин.

В рамках премии "На_родном" предусмотрено пять номинаций: "Мастерство", "Дизайн и ремесло", "Территория традиций", "Преемственность поколений" и "Национальный код. Продвижение". Они будут включать 16 подноминаций, которые позволят определить лучшего мастера, лучшую коллаборацию, лучший медиапроект и других победителей.

Заявки на участие в премии принимаются на сайте "Премия НХП" до 12 июля включительно. Их могут подать граждане РФ, юрлица, ИП и общественные организации и объединения, зарегистрированные на территории страны.

Победителей премии объявят 15 августа 2024 года в рамках проведения ежегодного Форума креативных территорий на Нижегородской ярмарке.

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Теги:
НХП Премия
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