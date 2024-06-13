Нулевой НДС для отелей будет продлён до 2030 года Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нулевой налог на добавленную стоимость (НДС) для отелей будет продлён в России до 2030 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на стратсессии по нацпроектам, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что данная мера согласована с главой Минфина Антоном Силуановым, и обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой "формализовать" её для внесения изменений в соответствующие документы.

Напомним, нулевую ставку НДС для уже работающих гостиниц ввели 1 июля 2022 года на фоне санкционного давления. Предполагалось, что она будет действовать до 30 июня 2027 года.

Как сообщалось ранее, правительство Нижегородской области утвердило новые меры поддержки бизнеса при строительстве гостиниц. Программа предполагает предоставление субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на возмещение части процентной ставки по кредитам на финансирование проектов создания гостиниц.