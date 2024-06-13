Налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки будут продлены Общество

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил продлить действующие налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки.

Как сообщается на сайте Правительства России, срок действия налоговых льгот будет продлен ещё на три года - до 1 января 2028 года.

Речь идёт о нулевой ставке налога на добавленную стоимость, которая распространяется на услуги по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Республики Крым и города Севастополя, и ставке НДС в размере 10% для перевозок через аэропорты Московского авиационного узла.

Срок действия льгот заканчивается 1 января 2025 года. Чтобы их продлить, соответствующие изменения внесут в Налоговый кодекс.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток российских авиакомпаний по итогам мая вырос почти на 7%.