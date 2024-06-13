Почти на 7% вырос по итогам мая пассажиропоток российских авиакомпаний

Пассажиропоток российских авиакомпаний в мае текущего года вырос на 6,8%, сообщается в Telegram-канале Росавиации.
По предварительным данным, пассажиропоток достиг около 9,3 млн человек.
"Стабильное подтверждение оптимистичного тренда опровергает скептические предположения многих экспертов, которые заявлялись в начале этого года в связи с прогнозируемым дефицитом авиапарка. Однако российские авиакомпании вновь показали свои профессиональные возможности: в сложных условиях санкционного давления они смогли обеспечить рост перевозок, умело используя производственные мощности", - отметил директор Центра научного обеспечения государственной политики в области гражданской авиации подведомственного Росавиации ФГУП "ГосНИИ ГА" Александр Фридлянд.
В пятёрку крупнейших перевозчиков вошли "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7), "Россия" и "Уральские авиалинии". В общей сложности они перевезли 6,4 млн человек, что на 10,6% большем, чем в мае 2023 года.
Ранее сообщалось, что авиакомпания Smartavia возобновляет рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи.
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