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Экономика

Почти на 7% вырос по итогам мая пассажиропоток российских авиакомпаний

14 июня 2024 12:47  [217] Экономика

Пассажиропоток российских авиакомпаний в мае текущего года вырос на 6,8%, сообщается в Telegram-канале Росавиации.

По предварительным данным, пассажиропоток достиг около 9,3 млн человек.  
   
"Стабильное подтверждение оптимистичного тренда опровергает скептические предположения многих экспертов, которые заявлялись в начале этого года в связи с прогнозируемым дефицитом авиапарка. Однако российские авиакомпании вновь показали свои профессиональные возможности: в сложных условиях санкционного давления они смогли обеспечить рост перевозок, умело используя производственные мощности", - отметил директор Центра научного обеспечения государственной политики в области гражданской авиации подведомственного Росавиации ФГУП "ГосНИИ ГА" Александр Фридлянд.

В пятёрку крупнейших перевозчиков вошли "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7), "Россия" и "Уральские авиалинии".  В общей сложности они перевезли 6,4 млн человек, что на 10,6% большем, чем в мае 2023 года.  

Ранее сообщалось, что авиакомпания Smartavia возобновляет рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи.

 

 

 


 

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Теги:
Авиаперевозки
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