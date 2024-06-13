Фестиваль "Русская Тоскания" отменили в Нижегородской области

Ежегодный фестиваль "Русская Тоскания", который должен был пройти в Ворсме в Нижегородской области 26-28 июля, отменили. Об этом сообщили организаторы.
Мероприятие было отменено из-за недостатка финансовых средств.
"На этапе финального формирования программы мы поняли, что нам не удастся воплотить ее без дополнительной поддержки, а понижать планку мероприятия для нас не представляется возможным. Надеемся, что фестиваль возродится в следующем году", - пояснили организаторы.
Напомним, фестиваль "Пушкин без границ" прошел в Большом Болдине в начале июня.
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