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Культура и отдых

Фестиваль "Русская Тоскания" отменили в Нижегородской области

26 июня 2024 11:37  [122] Культура и отдых

Ежегодный фестиваль "Русская Тоскания", который должен был пройти в Ворсме в Нижегородской области 26-28 июля, отменили. Об этом сообщили организаторы.

Мероприятие было отменено из-за недостатка финансовых средств.

"На этапе финального формирования программы мы поняли, что нам не удастся воплотить ее без дополнительной поддержки, а понижать планку мероприятия для нас не представляется возможным. Надеемся, что фестиваль возродится в следующем году", - пояснили организаторы.

Напомним, фестиваль "Пушкин без границ" прошел в Большом Болдине в начале июня.

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Теги:
Ворсма Фестиваль
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