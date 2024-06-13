Фестиваль "Русская Тоскания" отменили в Нижегородской области Культура и отдых

Ежегодный фестиваль "Русская Тоскания", который должен был пройти в Ворсме в Нижегородской области 26-28 июля, отменили. Об этом сообщили организаторы.

Мероприятие было отменено из-за недостатка финансовых средств.

"На этапе финального формирования программы мы поняли, что нам не удастся воплотить ее без дополнительной поддержки, а понижать планку мероприятия для нас не представляется возможным. Надеемся, что фестиваль возродится в следующем году", - пояснили организаторы.

Напомним, фестиваль "Пушкин без границ" прошел в Большом Болдине в начале июня.