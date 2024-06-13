Нижегородская область в мае сэкономила на торгах 176,3 млн рублей Экономика

Нижегородская область в мае 2024 года сэкономила на торгах 176,3 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона.

Согласно информации, в последний месяц весны было проведено 176 аукционов на 6,6 млрд рублей.

Наиболее значительные средства были сэкономлены на проведении работ по капремонту социально-значимых учреждений (96,1 млн рублей) и по ремонту автодорог и объектов транспортной инфраструктуры (33,1 млн рублей). Кроме того, 10,6 млн рублей составила экономия на поставке агропромышленной беспилотной авиационной системы.

В министерстве уточнили, в среднем на один состоявшийся лот было подано 3,8 заявки участников.

Общая экономия по торгам правительства Нижегородской области в январе-мае составила 671,2 млн рублей. С начала года было проведено 546 аукционов на 21,3 млрд рублей. На один состоявшийся лот подано, усреднённо, около 5 заявок участников.

Напомним, что экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов в 2023 году составила 2,8 млрд рублей.