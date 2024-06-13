Парковку ограничат на улице Чугунова в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Парковку частично ограничат на улице Чугунова в Ленинском районе Нижнего Новгорода с 16 июля. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

Ограничение будет действовать на участке в районе дома №54 по улице Чугунова (напротив больницы №33).

Под знаками, запрещающих остановку, разместят таблички 8.24 "Работает эвакуатор". Таким образом, автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут эвакуировать на охраняемую стоянку.

"Изменения в организации движения нужны для беспрепятственного проезда транспортных средств", - уточнили в ЦОДД.

Напомним, парковку около заправок для электромобилей ограничат в Нижнем Новгороде.