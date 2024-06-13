Парковку ограничат на улице Чугунова в Нижнем Новгороде

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Парковку частично ограничат на улице Чугунова в Ленинском районе Нижнего Новгорода с 16 июля. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.
Ограничение будет действовать на участке в районе дома №54 по улице Чугунова (напротив больницы №33).
Под знаками, запрещающих остановку, разместят таблички 8.24 "Работает эвакуатор". Таким образом, автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут эвакуировать на охраняемую стоянку.
"Изменения в организации движения нужны для беспрепятственного проезда транспортных средств", - уточнили в ЦОДД.
Напомним, парковку около заправок для электромобилей ограничат в Нижнем Новгороде.
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