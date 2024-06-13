Минздрав выдал разрешение на клинические исследования нового препарата от ботулизма Общество

Минздрав одобрил клинические исследования нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По словам министра, новый препарат разработан НИЦЭМ им. Гамалеи на основе моноклональных антител, которые способны связывать токсин в крови больного.

Михаил Мурашко уточнил, что на доклиническом этапе исследования на моделях на токсичность, безопасность, эффективность, препарат показал хорошие результаты.

"Это позволило перейти к изучению лекарства с участием людей", - пояснил министр.

Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал телеканалу "360", что на сегодняшний день это самый совершенный препарат, лучший по отсутствию побочных эффектов. Он создан на замену общеприменимой лошадиной сыворотке.

"Это хорошая сыворотка, но в ней масса того, чего там не должно быть, у нее много довольно тяжелых побочных эффектов, которые проявляются у многих. Так что всегда стояла задача заменить ее другими препаратами", - отметил эксперт.

Теперь на основе антител создали очищенный препарат противоботулинического действия.