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Общество

Шесть пострадавших от ботулизма нижегородцев по-прежнему находятся на ИВЛ

24 июня 2024 14:51  [98] Общество

В Минздраве Нижегородской области рассказали о состоянии пострадавших от ботулизма нижегородцев.

Согласно данным на утро 24 июня, в регионе подозрение на ботулизм зафиксировано у 17 человек, новых заболевших не выявлено.

К настоящему моменту трое пациентов уже выписаны из медучреждений на амбулаторное лечение. Остальные 14 человек находятся в инфекционных стационарах, в том числе, 17-летний подросток.

В Минздраве уточнили, что в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся семь пациентов, шестеро из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, что начиная с 17 июня в областном центре было зарегистрировано несколько случаев ботулизма. Перед госпитализацией все пострадавшие употребляли продукты питания, заказанные через службу доставки "Самокат". 

По информации Роспотребнадзора, причиной отравления стал "Салат лобио" в вакуумной упаковке, изготовленный ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе"). Точно таким же салатом отравились жители Москвы и Подмосковья несколькими днями ранее. Также пострадавшие были зарегистрированы в Казани.

Как сообщает телеканал "360", всего в России после вспышки ботулизма в больницах остаются 218 человек, 38 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. На сегодняшний день 151 пациент выписан.

Эксперты Роспотребнадзора в рамках санитарно-эпидемиологического расследования о вспышке ботулизма уже изъяли из оборота более 250 тонн сырья и пищевой продукции для "предотвращения эпидемических рисков, связанных с ботулизмом".

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Теги:
Здоровье Отравление
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