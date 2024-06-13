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Общество

Костромич умер от ботулизма, съев салат лобио в Нижнем Новгороде

25 июня 2024 13:33  [121] Общество

Фото: 606103,605911

В Костромской области 21-летний мужчина скончался от ботулизма после поездки в Нижний Новгород. Супруга погибшего студента рассказал телеканалу "360", что молодой человек обратился за медпомощью на второй день после появления симптомов.

Костромич навещал своих родственников в Нижнем Новгороде с 12 по 15 июня, где и купил смертельный салат "Лобио". Он ел его за столом в гостях.

Молодой человек обратился за помощью медиков уже по возвращении домой, 16 числа. Он пожаловался на плохое самочувствие, головокружение и нарушение координации.

Его госпитализировали в областную больницу, подключили к аппарату ИВЛ и ввели специальную антитоксическую сыворотку, но это не спасло пациента.

По мнению медиков, причиной смерти стало то, что он вовремя не обратился за помощью.

Супруга погибшего отметила, что болезнь проявлялась у 21-летнего парня не как стандартное отравление. У него ухудшилось зрение, наблюдалось нарушение координации.

"На вторые сутки уже всё было плохо. Обратились к врачу", — рассказала девушка.

В медучреждении назначили экспертизу, чтобы узнать точную причину смерти. Жена ещё не решила, обращаться ли в суд.

"Сложно сказать. Нам надо сначала узнать точную причину смерти и уже исходя из этого решать что-то", — уточнила она.

Напомним, начиная с 17 июня, в Нижнем Новгороде было зарегистрировано несколько случаев ботулизма. По данным на 24 июня, в регионе подозрение на ботулизм зафиксировано у 17 человек, 6 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в России после вспышки ботулизма в больницах остаются 218 человек, 38 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. 151 пациент уже выписан. Основная часть пострадавших пришлась на Москву и Подмосковье, Нижний Новгород и Казань. Единичные случаи заражения зарегистрированы в других регионах: пострадавшие съели отравленные продукты во время поездок.

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Теги:
Здоровье Отравление
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