Движение транспорта на участке улицы Соревнования ограничат на месяц

Движение транспорта на участке улицы Соревнования в Нижнем Новгороде будет ограничено.
Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, из-за ремонта теплосетей ограничения будут действовать в течении месяца: с 06:00 29 июня до 23:59 29 июля в районе дома №1.
Объезд зоны проведения работ будет возможен по прилегающим улицам.
Водителям рекомендовано заранее ознакомиться со схемой движения и придерживаться указаний дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что движение транспорта в районе улицы Гордеевской временно ограничено до 30 июня.
Также сообщалось, что до 8 июля изменен автобусный маршрут А-10 из-за перекрытия улицы Давыдова.
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