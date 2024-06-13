Движение транспорта на участке улицы Соревнования ограничат на месяц Общество

Движение транспорта на участке улицы Соревнования в Нижнем Новгороде будет ограничено.

Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, из-за ремонта теплосетей ограничения будут действовать в течении месяца: с 06:00 29 июня до 23:59 29 июля в районе дома №1.

Объезд зоны проведения работ будет возможен по прилегающим улицам.

Водителям рекомендовано заранее ознакомиться со схемой движения и придерживаться указаний дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что движение транспорта в районе улицы Гордеевской временно ограничено до 30 июня.

Также сообщалось, что до 8 июля изменен автобусный маршрут А-10 из-за перекрытия улицы Давыдова.