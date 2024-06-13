Движение транспорта в районе улицы Гордеевской временно ограничат 

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Движение транспорта в районе улицы Гордеевской будет временно ограничено.
Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, это связано с проведением работ по сооружению монолитных участков трамвайных путей.
Ограничения будут действовать с 00:01 21 июня до 23:59 30 июня в районе дома №199 на пересечении с трамвайными путями. Объезд зоны проведения работ возможен по прилегающим улицам.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, с сегодняшнего дня временно ограничено движение транспорта по кольцу на улице Надежды Сусловой.
Ранее сообщалось, что реконструкцию трамвайных путей на Ильинской в Нижнем Новгороде перенесли на 2025 год.
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