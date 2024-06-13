Дореволюционный дом в центре Нижнего Новгорода изымают для реконструкции

Аварийный двухэтажный дом №7 в переулке Вахитова литеры Б, Б1, Б2, б в Нижнем Новгороде планируется изъять для реконструкции. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.
Вместе с домом планируется изъять земельный участок площадью 613 кв. метров.
Здание было построено в 1917 году, в нем расположено 5 жилых помещений. Оно было признано аварийным и подлежащим реконструкции в августе 2022 года.
Департаменту строительства и капитального ремонта Нижнего Новгорода теперь предстоит посчитать рыночную стоимость изымаемой недвижимости и выплатить компенсации ее собственникам.
Напомним, в марте 2024 года из-за повреждения стены дома №7 в переулке Вахитова в Нижнем Новгороде здание отключили от газа, а жителям было предложено переехать в маневренный фонд.
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