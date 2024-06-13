Нижний Новгород занял четвертое место по стоимости посуточной аренды жилья Экономика

Нижний Новгород занял четвертое место среди городов - миллионников по стоимости посуточной аренды жилья летом 2024 года. Об этом сообщает "РБК-Недвижимость".

Так, стоимость аренды квартиры на сутки в Нижнем Новгороде обойдется в среднем в 4655 рублей.

Самым дорогим в России городом-миллионником по стоимости посуточной аренды жилья летом 2024 года стал Санкт-Петербург. Чтобы снять квартиру на один день, в среднем здесь придется заплатить 5113 рублей. В Москве за ту же услугу просят в среднем 4892 рубля, а в Казани - 4683 рубля.

Летом 2024 года самая низкая ставка посуточной аренды среди миллионников — в Омске (2482 рубля). На втором месте идет Челябинск, где за аренду квартиры в сутки нужно в среднем заплатить 2670 рублей, на третьем - Пермь (2837 рублей), а четвертом – Краснодар, где за аренду квартиры придется заплатить около 2892 рублей.

"В среднем по России за год ставка аренды квартиры на один день выросла на 20% и сейчас составляет 4894 руб. Как правило, такой услугой пользуются туристы и командировочные, которые снимают жилье в среднем на шесть дней", - говорится в сообщении.

Напомним, Нижний Новгород занял шестое место в рейтинге городов-миллионников по темпам роста стоимости лота на рынке новостроек с начала 2024 года.