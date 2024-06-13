Генконсульство Республики Беларусь будет размещено в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор нижегородской области Глеб Никитин в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что в настоящее время готовится площадка для размещения ведомства.
"Благодарю коллег за выбор и доверие! Это станет еще одним важным шагом в укреплении сотрудничества наших государств", - подчеркнул Глеб Никитин.
Отметим, что соответствующее распоряжение было подписано 26 июня премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В тексте документа говорится, что предложение об открытии Генконсульства Республики Беларусь в Нижнем Новгороде выдвинуто МИДом России и согласовано с заинтересованными федеральными и региональными органами исполнительной власти.
Консульский орган будет включать в себя Владимирскую, Ивановскую, Костромскую, Нижегородскую, Пензенскую, Рязанскую, Ярославскую области и Республику Мордовия.Напомним, что Нижегородская область и Белоруссия подписали план мероприятий на 2024-2026 годы. В него вошли более 70 проектов в сфере промышленности, IT, образования, культуры и туризма.
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