Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Изменение тарифов ЖКХ с 1 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 июня 2024 09:54  [9] Центральные улицы Нижнего Новгорода перекроют в День молодежи 30 июня
27 июня 2024 09:09  [101] Многодетные родители и пенсионеры будут освобождены от комиссий при оплате ЖКХ
27 июня 2024 08:25  [115] Минобрнауки предложило ввести стипендию в размере МРОТ для студентов-родителей
27 июня 2024 07:51  [137] Индонезия намерена включить карты "Мир" в способы оплаты турсбора на Бали
26 июня 2024 19:12  [254] Минсельхоз РФ: регионы должны следить за стоимостью хлеба
26 июня 2024 18:54  [236] Чиновник из Тоншаева осужден за превышение полномочий
26 июня 2024 18:28  [242] Молодые парламентарии предложили меры поддержки для нижегородских ученых
26 июня 2024 17:50  [245] Нижегородский врач-нарколог: от наркотической зависимости избавиться сложно, но возможно
26 июня 2024 17:21  [274] Подрядчика осудили по делу о мошенничестве при ремонте ж/д путей в Нижнем Новгороде
26 июня 2024 17:10  [236] Распределительные газопроводы построили в селе Пионерское Нижегородской области
Общество

Центральные улицы Нижнего Новгорода перекроют в День молодежи 30 июня

27 июня 2024 09:54  [9] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Несколько центральных улиц Нижнего Новгорода будут временно перекрыты во время проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню молодежи. Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, движение транспорта будет запрещено по площади Минина и Пожарского на участке от улицы Варварской до Верхне-Волжской набережной с 00:01 27 июня до 23:59 30 июня.

В этой связи в работу общественного транспорта внесены изменения .

Так, движение электробусов Э-17 и автобусов А-68 будет организовано по улицам Ковалихинской, Варварской в обе стороны.

Автобусы А-19, А-45, А-52, Т-24, Т-40, Т-45, 226, 304 в сторону улицы Минина проедут по улицам Варварской, Ковалихинской, Нестерова. В сторону площади Минина и Пожарского – по улицам Семашко, Ковалихинской, Варварской.

Маршрут автобусов А-40, А-58, А-64 в направлении площади Сенной будет организован по улицам Ковалихинской, Максима Горького. В направлении улицы Алексеевской – по улицам Максима Горького, Ковалихинской, Варварской, площади Минина и Пожарского.

Автобусы А-90 проедут по улицам Варварской, Ковалихинской, Максима Горького в обе стороны.

Движение автобусов Т-74, Т-97 в направлении улицы Минина будет организовано по улицам Ковалихинской и Нестерова. В направлении улицы Алексеевской – по улицам Семашко, Ковалихинской, Варварской, площади Минина и Пожарского.

Маршрут автобусов Т-31 будет сокращен до остановки "Водная академия",  автобусы А-71, А-95 на площади Минина и Пожарского будут разворачиваться вокруг малого сквера.

Согласно сообщению. на всех указанных маршрутах будут введены остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования.



Кроме того, с 00:01 29 июня до 02:00 30 июня движение транспорта ограничат:

- по площади Минина и Пожарского - от улицы Минина до Зеленского съезда,

- по улице Ульянова - от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского,

-по улице Минина - от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского),

- по Верхне-Волжской набережной - от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского,

- по Зеленскому съезду - труба Зеленского съезда,

- по улице Варварской - от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского,

- по улице Алексеевской - от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского,

- по улицам Пожарского, Лыковой Дамбе

- по Георгиевскому съезду - от дома №1 до площади Минина и Пожарского.

На этот период будут внесены изменения в маршруты общественного транспорта.

Автобусы А-1 будут ходить от улицы Октябрьской до конечной остановки "Чёрный пруд" – по улице Ошарской. В обратную сторону – от начальной остановки "Кинотеатр Рекорд" без изменений.

Маршрут автобусов А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 будет организован от Зеленского съезда до Ковалихинской улицы – по улицам Октябрьской, Варварской в оба направления.

Автобусы А-19, А-52, Т-24, Т-40, Т-45, 226, 304 будут курсировать от Зеленского съезда в сторону площади Сенной – по улицам Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Нестерова, Минина. В сторону Зеленского съезда – по улицам Минина, Семашко, Ковалихинской, Варварской, Октябрьской.

Путь следования автобусов А-40, А-58, А-64 проляжет от улицы Алексеевской до площади Сенной – по улицам Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Максима Горького в обе стороны.

Движение автобусов А-45 от площади Максима Горького до площади Сенной будет организовано по улицам Звездинке, Алексеевской, Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Максима Горького в оба направления.

Маршрут автобусов А-71, А-95 пройдет от Зеленского съезда по улицам Октябрьской, Ошарской до конечной остановки "Чёрный пруд". В сторону Зеленского съезда – от начальной остановки "Кинотеатр Рекорд" по улицам Алексеевской, Октябрьской.

Автобусы А-90 будут двигаться от Зеленского съезда в направлении площади Сенной – по улицам Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Максима Горького. В направлении Зеленского съезда – по улицам Максима Горького, Ковалихинской, Варварской, Октябрьской.

Автобусы Т-74, Т-97 будут курсировать от улицы Алексеевской в сторону площади Сенной – по улицам Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Нестерова, Минина. В сторону улицы Алексеевской – по улицам Минина, Семашко, Ковалихинской, Варварской, Октябрьской.

Электробусы Э-17 и автобусы А-68 будут ходить по сокращенному маршруту до остановки "Площадь Сенная", а автобусы Т-31 – до остановки "Водная академия".

На всех указанных маршрутах будут введены остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования.

Помимо этого, 29 июня будет увеличен выпуск подвижного состава и продлена работа общественного транспорта до 23:59 по маршрутам:

- трамваев, проходящих через остановку "Чёрный пруд";
- троллейбусов, проходящих через площадь Максима Горького;
- электробусов, проходящих через площади Максима Горького и Сенную;
- автобусов, проходящих через площадь Максима Горького, площадь Сенную, а также Нижне-Волжскую набережную.

Вагоны метро по "Автозаводско-Нагорной" линии 29 июня с 22:00 до 23:59 будет ходить с интервалом 8 минут.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на участке улицы Соревнования ограничат на месяц.

Также сообщалось, что автобус А-10 изменит маршрут из-за перекрытия улицы Давыдова до 8 июля.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение Общественный транспорт Транспорт
Поделиться:
Новости по теме
26 июня 2024 16:38  [269] Движение транспорта на участке улицы Соревнования ограничат на месяц
25 июня 2024 12:53  [390] Автобус А-10 изменит маршрут из-за перекрытия улицы Давыдова до 8 июля
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph