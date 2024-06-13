Центральные улицы Нижнего Новгорода перекроют в День молодежи 30 июня Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Несколько центральных улиц Нижнего Новгорода будут временно перекрыты во время проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню молодежи. Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, движение транспорта будет запрещено по площади Минина и Пожарского на участке от улицы Варварской до Верхне-Волжской набережной с 00:01 27 июня до 23:59 30 июня.

В этой связи в работу общественного транспорта внесены изменения .

Так, движение электробусов Э-17 и автобусов А-68 будет организовано по улицам Ковалихинской, Варварской в обе стороны.

Автобусы А-19, А-45, А-52, Т-24, Т-40, Т-45, 226, 304 в сторону улицы Минина проедут по улицам Варварской, Ковалихинской, Нестерова. В сторону площади Минина и Пожарского – по улицам Семашко, Ковалихинской, Варварской.

Маршрут автобусов А-40, А-58, А-64 в направлении площади Сенной будет организован по улицам Ковалихинской, Максима Горького. В направлении улицы Алексеевской – по улицам Максима Горького, Ковалихинской, Варварской, площади Минина и Пожарского.

Автобусы А-90 проедут по улицам Варварской, Ковалихинской, Максима Горького в обе стороны.

Движение автобусов Т-74, Т-97 в направлении улицы Минина будет организовано по улицам Ковалихинской и Нестерова. В направлении улицы Алексеевской – по улицам Семашко, Ковалихинской, Варварской, площади Минина и Пожарского.

Маршрут автобусов Т-31 будет сокращен до остановки "Водная академия", автобусы А-71, А-95 на площади Минина и Пожарского будут разворачиваться вокруг малого сквера.

Согласно сообщению. на всех указанных маршрутах будут введены остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования.





Кроме того, с 00:01 29 июня до 02:00 30 июня движение транспорта ограничат:

- по площади Минина и Пожарского - от улицы Минина до Зеленского съезда,

- по улице Ульянова - от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского,

-по улице Минина - от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского),

- по Верхне-Волжской набережной - от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского,

- по Зеленскому съезду - труба Зеленского съезда,

- по улице Варварской - от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского,

- по улице Алексеевской - от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского,

- по улицам Пожарского, Лыковой Дамбе

- по Георгиевскому съезду - от дома №1 до площади Минина и Пожарского.

На этот период будут внесены изменения в маршруты общественного транспорта.

Автобусы А-1 будут ходить от улицы Октябрьской до конечной остановки "Чёрный пруд" – по улице Ошарской. В обратную сторону – от начальной остановки "Кинотеатр Рекорд" без изменений.

Маршрут автобусов А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 будет организован от Зеленского съезда до Ковалихинской улицы – по улицам Октябрьской, Варварской в оба направления.

Автобусы А-19, А-52, Т-24, Т-40, Т-45, 226, 304 будут курсировать от Зеленского съезда в сторону площади Сенной – по улицам Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Нестерова, Минина. В сторону Зеленского съезда – по улицам Минина, Семашко, Ковалихинской, Варварской, Октябрьской.

Путь следования автобусов А-40, А-58, А-64 проляжет от улицы Алексеевской до площади Сенной – по улицам Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Максима Горького в обе стороны.

Движение автобусов А-45 от площади Максима Горького до площади Сенной будет организовано по улицам Звездинке, Алексеевской, Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Максима Горького в оба направления.

Маршрут автобусов А-71, А-95 пройдет от Зеленского съезда по улицам Октябрьской, Ошарской до конечной остановки "Чёрный пруд". В сторону Зеленского съезда – от начальной остановки "Кинотеатр Рекорд" по улицам Алексеевской, Октябрьской.

Автобусы А-90 будут двигаться от Зеленского съезда в направлении площади Сенной – по улицам Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Максима Горького. В направлении Зеленского съезда – по улицам Максима Горького, Ковалихинской, Варварской, Октябрьской.

Автобусы Т-74, Т-97 будут курсировать от улицы Алексеевской в сторону площади Сенной – по улицам Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Нестерова, Минина. В сторону улицы Алексеевской – по улицам Минина, Семашко, Ковалихинской, Варварской, Октябрьской.

Электробусы Э-17 и автобусы А-68 будут ходить по сокращенному маршруту до остановки "Площадь Сенная", а автобусы Т-31 – до остановки "Водная академия".

На всех указанных маршрутах будут введены остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования.



Помимо этого, 29 июня будет увеличен выпуск подвижного состава и продлена работа общественного транспорта до 23:59 по маршрутам:

- трамваев, проходящих через остановку "Чёрный пруд";

- троллейбусов, проходящих через площадь Максима Горького;

- электробусов, проходящих через площади Максима Горького и Сенную;

- автобусов, проходящих через площадь Максима Горького, площадь Сенную, а также Нижне-Волжскую набережную.

Вагоны метро по "Автозаводско-Нагорной" линии 29 июня с 22:00 до 23:59 будет ходить с интервалом 8 минут.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на участке улицы Соревнования ограничат на месяц.

Также сообщалось, что автобус А-10 изменит маршрут из-за перекрытия улицы Давыдова до 8 июля.