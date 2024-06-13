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Общество

Опубликована концепция благоустройства набережной в Городце

27 июня 2024 10:42  [62] Общество

Фото: Telegram-канал ИРГСНО

Благоустройство набережной Юрия Долгорукого началось в Городце в Нижегородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Института развития городской среды региона (ИРГСНО).

Бетонную набережную в ходе благоустройства разделят на нескольких уютных зон для отдыха.

Так, здесь появится детское игровое пространство "Расшива", своей идеей отсылающее к кораблям, которые ходили по Волге в XIX веке, а также малая сцена-ракушка для проведения праздников.

Во время благоустройства на набережной установят систему освещения, качели, навесы, туалет, торговые точки, а также стенды, рассказывающие об истории города и прогулочных маршрутах и музеях Городца.

"При благоустройстве будут проявляться традиционные городецкие промыслы — они отразятся в цветовой гамме, планировке и архитектурных формах пространства", - пояснили в ведомстве.

Также на набережной высадят цветники из многолетников, кустарники и деревья.

Напомним, в 2022 году Городец получил грант в размере 90 млн рублей на благоустройство набережной Юрия Долгорукого.

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Теги:
Благоустройство Городец
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